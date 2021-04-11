تعرف أكثر على تجارة العملات

يُشار إلى مصطلح تجارة العملات بأنها كافة عمليات شراء العملات والتجارة بها بهدف تحقيق أعلى قدر من الأرباح في سوق الفوركس، أو ما يُعرف بسوق العملات الأجنبية والتي يُشار إليها باللغة الإنجليزية " Foreign exchange market".

والجدير ذكره هنا، أن سوق الفوركس يُعتبر مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية وأسعار الصرف، وهو أكبر سوق مالي وأكبر مصدر يوفر السيولة المالية في العالم أجمع، ووفقاً لأخر الإحصائيات من بنك التسويات الدولي، تبين أن حجم معدل التداول يومياً في سوق العملات الأجنبية يزيد عن 5.3 تريليون دولار.

كيف تتم تجارة العملات

من المسلم به أن تجارة العملات تقوم على مبدأ بيع عملة أو عملات معينة من أجل شراء عملة أخرى، ولذلك يطلق على هذه العملية اسم أزواج العملات ويُشار إليها باللغة الإنجليزية بـ Currency pair. وللتوضيح أكثر عن هذا المفهوم، مثلاً زوج الجنيه الاسترليني GBP يتم شراءه مقابل بيع الدولار الأمريكي USD، وما تجدر الإشارة عليه في سوق العملات أن كل عملة تتكون من ثلاثة أحرف باللغة الإنجليزية، حيث يُشير أول حرفين إلى اسم الدولة التي تتعامل بهذه العملة بينما يُشير الحرف الأخير إلى اسم العملة.

يتم التعبير عن سعر الصرف لكل زوج من العملات طبقاً لما تساويه الوحدة الواحدة من العملة الأساسية مقارنة بعملة التسعير. فمثلاً، يساوي زوج من العملات سواء كان من اليورو EUR أو الدولار الأمريكي USD، عدد الدولارات الذي يساويه اليورو الواحد عند إتمام عملية الشراء.

من هنا نستنتج أن تجار العملات يسارعون لشراء اليورو مقابل الدولار في حال شعروا أن قيمة اليورو قد ترتفع مقابل الدولار، والعكس صحيح، حيث يسارعون لبيع اليورو من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح في حال شعروا بارتفاع سعر الصرف.

وهذ يعني أن معظم تجار العملات يتابعون أسواق البورصة الأجنبية، وبناءً عليه يقومون بشراء زوج العملات في حال كان هناك زيادة لسعر العملة الأساسية على عملة التسعير، ويتجهون أيضاً لبيع العملات في حال انخفض سعر العملة على عملة التسعير.

بعض المفاهيم الإنجليزية المستخدمة في سوق العملات الأجنبية

Base Currency: مصطلح شائع في سوق العملات الأجنبية ويُشير إلى زوج من العملات الأساسية الظاهرة.

Quote Currency: يٌشير هذا المصطلح إلى عملة التسعير في سوق العملات الأجنبية.

أكثر أزواج العملات تداولاً

سؤالاً قد يراود العديد من الأشخاص المهتمين في تجارة العملات، حيث اتضح أن كل من عملة الدولار الأمريكي واليورو يمثلون أكثر نسب تداول للعملات في كافة أنحاء العالم، حيث تستحوذ هذه العملات على أكثر من 35% من معدل حجم التداول في سوق العملات الأجنبية الفوركس، ويكمن السر وراء ذلك في قوة اقتصاد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

حل كل من الدولار الأمريكي والين الياباني في المرتبة الثانية ويعود السر هنا لقوة اقتصاد اليابان والولايات المتحدة، وجاء كل من الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني في المرتبة الثالثة، والدولار الأسترالي في المرتبة الرابعة، والدولار الكندي في المرتبة الخامسة.

تعرف على أنواع التداول في سوق العملات الأجنبية الفوركس

لكي نفهم كيف يتم إدارة سوق العملات الأجنبية الفوركس، علينا أول أن نعي أن هناك شبكة من البنوك العالمية تمتد عبر أربعة من المراكز الأساسية لإجراء عملية التداول وتتوزع على مدن يختلف فيها التوقيت الزمني، وهم : لندن، ونيويورك، وسيدني، وطوكيو.

ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن سوق الفوركس لا يحوي مقراً رئيساً واحداً لسوق العملات الأجنبية الفوركس، الأمر الذي يُتيح لتجار العملات المختلفة تداول العملات الأجنبية بشكل إلكتروني وبطريقة مباشرة بين الطرفين على مدار اليوم من خلال ثلاث طرق مختلفة للتداول، ومنها ما يلي :

سوق الفوركس الآجل

سوق الفوركس المستقبلي

سوق الفوركس الفوري

الاستراتيجيات التي يقوم عليها سوق العملات الأجنبية الفوركس

لكي يتمكن تجار العملات من حصد أكبر قدر ممكن من الأرباح، هناك عدد من الاستراتيجيات يتم إتباعها من قبل المهتمين وهواة التجارة والتداول بالعملات، كما أن هناك مجموعة من العوامل التي ترجح تطبيق استراتيجية ما على حساب استراتيجية أخرى، ومنها ما يلي:

حالة السوق المالي

سعر العملات بيعاً وصرفاً

الفرص الموجودة لإجراء عملية التداول

ومن هنا يلجاً العديد من تجار العملاء والمتداولين للتعرف أكثر على هذه الاستراتيجيات وإتقانها من أجل تطبيقها كلما أتاحت الفرصة لذلك، ومن ناحية أخرى، يرى بعض المتداولين أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات يجب تطبيقها في سوق الفوركس في كافة المجالات المتاحة، ومن أبرزها، ما يلي:

استراتيجية الاختراق

استراتيجية تتبع الاتجاه

استراتيجية التداول المتناقل

استراتيجية التداول الشبكي

استراتيجية الاختراق المتلاشي

استراتيجية ارتفاع وانخفاض التقلبات المفاجئة

استراتيجية السوق السائد ومشاعره

لماذا يُعد سوق العملات الأجنبية هو الأفضل لتجار العملات

يُعتبر سوق العملات الأجنبية الفوركس هو أفضل سوق لتجارة العملات خاصة للمبتدئين ورواد الأعمال والمتداولين المهتمين في عملية تجارة العملة لأسباب عديدة، منها ما يلي:

سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم أجمع

يُتيح سوق الفوركس للجميع إمكانية التداول والتجارة بالعملات

السيولة الدائمة وضخامة سوق الفوركس

يُعد سوق مالي متعدد المراكز

يكون الربح فيه بالاتجاهين المرتفع والمنخفض

يُتيح التداول على مدار الساعة وفي أيّ وقت

يتُيح التداول بعملات أجنبية وتجارية

يقدم للمستخدمين الجُدد امكانية فتح حسابات جديدة مجاناً

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