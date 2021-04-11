بنك مصر يوقع بروتوكول مع شركة بتروتريد لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” الشركة المختصة والرائدة في تحصيل فواتير الغاز لتوسع تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، وذلك لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة.

ويتيح البنك من خلال البروتوكول توفير آلات نقاط البيع P.O.S لدى مقرات الشركة وقبول كافة أنواع البطاقات والمحافظ الالكترونية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف بتروميتر Petrometer.

وأوضح البيان، أنه من خلال التطبيق يقوم العميل بكتابة البيانات الخاصة به وظهور قيمة الفاتورة والدفع من خلال البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

ويقوم البنك في اطار هذا التعاون بإتاحة قبول كافة البطاقات البنكية من خلال قنوات الدفع المشار اليها، هذا بالإضافة لتوفير خدمة الدفع الذاتي للعملاء من خلال أجهزة الKiosk Interactive الخاصة بالشركة والمتصلة إلكترونياً بآلات نقاط البيع P.O.S الخاصة ببنك مصر.

وأكد البنك في بيان، أن هذا التعاون استكمالاً لخدمات التحصيل الالكتروني التي تمت بالتعاون بين بنك مصر وبتروتريد منذ ما يقرب من العام، والذي يتيح من خلاله قبول مدفوعات الأفراد للشركة من خلال محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسيير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز ونشر التوعية باستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد. بحسب البيان.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون ينعكس على صالح المواطنين حيث يتيح لأكثر من 8 مليون مواطن من دفع قيمة الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الشركة.

ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول.

ولفت البنك إلى أنه يسعى دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية.