بنك مصر يوقع عقد قرض بقيمة 1.098 مليار جنيه مع إنرشيا العقارية.. اليوم

أمنية إبراهيم _ قالت مصادر مطلعة لنشرة “دوت الخليج” إن بنك مصر سيوقع اليوم الإثنين، عقد تمويل إسلامي بقيمة 1.098 مليار جنيه، مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية، تستهدف الشركة من خلاله تمويل المرحلة الرابعة من مشروع جيفيرا بالساحل الشمالي.

وأضافت المصادر، أن القرض سيتم منحه بأجل يصل إلى 8 سنوات، وبصيغة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنرشيا بالساحل الشمالي “جيفيرا”.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر توقيع عقد التمويل اليوم الإثنين بالمقر الرئيسي لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد.

ويقام مشروع جيفيرا على مساحة 5.4 مليون متر مربع، بالساحل الشمالي بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 66 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أحمد العدوي، وبدأت الشركة أعمال الإنشاءات في المشروع خلال عام 2017، ووصلت قيمة ما تم ضخه في الإنشاءات إلى نحو 3.5 مليارات جنيه حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي، موزعة على 3 مراحل.

وتستهدف إنرشيا للتنمية العقارية الانتهاء من 4 مراحل من مشروع جيفيرا بنهاية العام الجاري، ويضم المشروع بين 12 إلى 14 ألف وحدة متنوعة سيتم تنفيذها خلال 10 سنوات.

كانت إنرشيا العقارية قد حصلت على قرض بقيمة 575 مليون جنيه من قبل بنك القاهرة، في أغسطس 2019.

وذكر العدوي، في تصريحات سابقة لنشرة دوت الخليج، أن قيمة التمويلات التي حصلت عليها إنرشيا خلال عام 2019، اقتربت من مليار جنيه، نحو 400 مليون جنيه منها تمويلات غير مصرفية عبر التأجير التمويلي والتوريق، إلى جانب القرض الذي حصلت عليه من بنك القاهرة بقيمة 575 مليار جنيه.