ماكرو كابيتال تؤجل طرح أسهمها بعد دراسة استيعاب السوق طروحات المتزامنة

رنا ممدوح _ ارتأت إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال بالتنسيق والتشاور مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية إرجاء طرح أسهم الشركة ومايترتب على ذلك من تأجيل بدء التداول على أسهمها لتوقيت آخر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن هذا يأتي في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية أو خلال الفترة القليلة القادمة.

وأعلنت إدارة الشركة ومدير الطرح عن تقديرهما لما لاقته عملية طرح أسهم الشركة بالسوق المصري من إقبال لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات في سياق طرح أسهمها بالسوق المصرية لتعكس إمكانياتها كأكبر شركة مستحضرات التجميل في مصر.

وبحسب البيان، يتم الإعلان لاحقا عن خطة الطرح في توقيت أكثر ملائمة لاستيعاب السوق لامكانيات ومقومات الشركة وحجم الطرح.

الجدير بالذكر أن البورصة المصرية استقبلت في 7 إبريل الجاري سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية، وهي الوافد رقم 213 ضمن الشركات المكونة لسوق المال الرئيسي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت 6 إبريل الجاري عدم ممانعتها من نشر ” نشرة الطرح” الخاصة بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال) لبيع حد أقصى 264.513 مليون سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.

أعلنت الهيئة، عن بدء تلقي وتسجيل أوامر الطرح العام للشركة اعتبارا من يوم عمل 11 إبريل وحتى الخميس 15 إبريل.

وأفادت الهيئة، أن تلقى الأوامر على شريحة الطرح العام والبالغة حجمها 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا سيكون بسعر للسهم حدة الأقصى 6.15 جنيه وفقا لما ورد بنشرة الطرح.

وذكرت بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقا لنظام Book Building بحد أقصى قبل غلق باب الاكتتاب العام بثلاثة أيام عمل.

وذكرت بالنسبة لشريحة الطرح الخاص والبالغ حجمها 251.287 مليون سهم تمثل نسبة 95% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع سوف يتم غلق باب الاكتتاب 8 إبريل ويتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأثنين 12 إبريل.

يذكر أن نشرة الطرح الخاصة بشركة ماكرو جروب أوضحت أنها سوف تقوم بإبرام اتفاقية مع مستثمر أساسي يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق الاكتتاب مباشرة أو عن طريق شركات تابعة أو شقيقة في أسهم الطرح الخاص بمبلغ 13 مليون دولار أو مايعادلها بالجنيه المصري بناء على سعر الطرح النهائي.

وأشارت إلى أن ذلك بشرط الانتهاء من إجراءات الطرح قبل / بحلول يوم الجمعة الموافق 30 إبريل الجاري، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية يكون لها تأثير سلبي على المركز المالي للشركة .

وأوضحت أنه في حالة تجاوز تقييم شركة ماكرو جروب- في إطار عملية الطرح- الحد الاستثماري المخصص من قبل المستثمر، يحق للمستثمر إنهاء تلك الاتفاقية.