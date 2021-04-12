سبيد ميديكال توقع عقدا لإدارة ثلاثة من فروع أليكس سكان

فاروق يوسف _ وقعت شركة سبيد ميديكال عقد إدارة مع معامل أليكس سكان لإدارة ثلاثة من فروع الاخيرة بالإسكندرية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة، أنه بموجب التعاقد تقوم إدارة معامل سبيد بإدارة المعامل بنظام الإيراد بنسبة 70% في العملاء الكاش و80% في عملاء التعاقدات.

وأكدت أنها ستكون ملتزمة بمصاريف التشغيل والمواد والموارد البشرية بينما تكون أليكس سكان مسئولة عن الخدمات من كهرباء ومياه وخلافه.

وتوقعت الشركة ان تدر هذه الثلاثة أفرع الجديدة لمعامل سبيد زيادة في الإيرادات بحوالي 3.5% من العام القادم، وذلك لما تحمله معامل اليكس سكان من سمعة طيبة في مدينة الأسكندرية.