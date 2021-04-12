أموك تحقق 103.3 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، إلى الربحية محققا صافي ربح مجمع بعد الضريبة بقيمة 103.311 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 152.483 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وتراجعت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 9% لتصل إلى 7.101.877 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 7.800.515 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وحققت الشركة مجمل ربح بقيمة 433.029 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 140.893 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 37.264 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 217.358 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وتراجعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 6.981.488 مليار جنيه مقابل 7.677.804 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة تلك الطفرة إلى عدة عوامل وشملت :

– تفعيل التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط.

– قيام الشركة باستحداث طرق خلط جديدة أدت إلى خفض تكلفة التغذية بنسبة 19% عن الفترة المناظرة، حيث انخفضت من 7.94 مليار جنيه في الفترة المناظرة إلى 6.67 مليار جنيه في الفترة الحالية، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات بحوالي 9% عن الفترة المناظرة من 7.8 مليار جنيه إلى 7.1 مليار جنيه نظرا لانخفاض متوسط سعر بيع الطن من منتجات الشركة من خوالي 443 دولار للطن خلال الفترة المناظرة إلى حوالي 368 دولار للطن خلال الفترة الحالية وذلك على الرغم من زيادة كمية مبيعات الشركة خلال تلك الفترة بمقدار 46 ألف طن.

– زيادة أسعار المنتجات البترولية في الأونة الأخيرة فضلا عن زيادة الطلب على منتجات الشركة من الزيوت والشموع مما أدى إلى زيادة قدرة الشركة على تصريف مخزونها.

– انخفاض الودائع من 179 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة إلى 18 مليون جنيه خلال تلك الفترة اي بنسبة تقارب 90% وهي إيرادات غير عادية.

– الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري قدره 121 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 286 مليون جنيه اي بزيادة قدرها 143%.