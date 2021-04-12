المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع أورا ديفلوبرز لتقديم خدمات الاتصالات بمشروعاتها العقارية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز لتوصيل شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية.

وبحسب بيان المصرية للاتصالات، وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات العقارية المملوكة والتابعة لشركة أورا ديفلوبرز، من خلال تقنية توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى الوحدات السكنية FTTH وكذلك تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات.

ويشمل بروتوكول التعاون كذلك منح المصرية للاتصالات حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشروعات العقارية التابعة لشركة أورا ديفلوبرز، وظهور المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة كراعي رسمي وحصري في مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات التي سيتم إقامتها داخل هذه المشروعات العقارية.

وبدأت شركة أورا ديفولوبرز مشروعاتها الضخمة في الشيخ زايد منذ سنتين بإطلاق حديقة زايد الترفيهية، بجانب مجمع زد الرياضي على مساحة 10 أفدنة والذي يحتوي على أكثر من 6 رياضات, كما أعلنت الشركة منذ فترة عن طرح مشروعها السكني الجديد في مدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة سوف يضمن تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها.

وأشار إلى أن المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ستواصل توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم.

من جانبه صرح المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفيلوبرز: “نحن سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة المصرية للاتصالات نظرا لخبرتها في مجال الاتصالات في مصر.

وقال هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز مصر، إن الشركة مهتمة بشراكات استراتيجية مع مؤسسات وجهات مختلفة وواحدة من أحدث هذه الشراكات هي مع شركة المصرية للاتصالات والتي ستمتد لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن هذا البروتوكول يتضمن العديد من المميزات التي ستعود بالنفع على كلا الشركتين، كما نعد جميع عملائنا بتقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات ستحصل على حقوق رعاية للكثير من الأحداث الترفيهية التي ستنظمها شركة أورا في الفترة المقبلة.