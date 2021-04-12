مؤشر البورصة الرئيسي يقلص مكاسبه الصباحيه منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم ليتداول عند مستوى 10463 نقطة محققا صعودا بنسبة 0.67%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 55.26 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.81%، و 1.54% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 594.518 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 25.250 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 101 شركة مقابل تراجع 26 بينما لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 20.791 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 21.037 مليون جنيه مقابل 245.438 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.819 مليون جنيه، منها 8.147 مليون جنيه للأفراد، و 2.672 مليون جنيه للمؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 31.611 مليون جنيه، منها 22.478 مليون جنيه للأفراد، و9.133 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العربية للصناعة الهندسية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.67%، تلاه سهم العربية لمنتجات الألبان” آراب ديري – باندا” بنسبة 2.44%، ثم سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل بنسبة 1.90%.

بينما تصدر سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 12.86%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 9.49%، ثم سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 8.77%.