ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14.1% خلال شهر فبراير

وكالات _ أعلن مكتب الاحصاءات التركي اليوم ارتفاع معدل البطالة في تركيا خلال شهر فبراير الماضي.

وارتفع معدل البطالة خلال فبراير الماضي إلى 14.1% بعدما بلغ 12.4% في يناير الماضي. وارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسيمية إلى 13.4% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ 12.7% خلال نفس الشهر من عام 2020.

وبلغ معدل البطالة في يناير الماضي 12.7%. وارتفع عدد العاطلين إلى 4.236 مليون عاطل في فبراير الماضي، مقارنة بـ 4.022 مليون عاطل خلال نفس الشهر من عام 2020.