- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ كشفت بيانات أن مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير، إذ خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في ذلك الشهر قبل أن تعود لتشديدها في مارس.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 13% عن الشهر السابق في فبراير لكنها هبطت 2.9% على أساس سنوي.
وكان استطلاع رأي أجرته قد توقع زيادة 1.5% على أساس شهري وتراجعا نسبته 5.4% على أساس سنوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أقوى من المتوقع في فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.