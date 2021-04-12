مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أقوى من المتوقع في فبراير

سي إن بي سي _ كشفت بيانات أن مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير، إذ خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في ذلك الشهر قبل أن تعود لتشديدها في مارس.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 13% عن الشهر السابق في فبراير لكنها هبطت 2.9% على أساس سنوي.

وكان استطلاع رأي أجرته قد توقع زيادة 1.5% على أساس شهري وتراجعا نسبته 5.4% على أساس سنوي.