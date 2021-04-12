البورصة تصعد إلى 10450 نقطة بأحجام تداولات تتجاوز المليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.55%، وأغلق عند مستوى 10450 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.33% وأغلق عند مستوى 55.22 جنيه.

وارتفاع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.75% و 1.48% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.230.074 مليار جنيه، على 190 شركة، من خلال 43.528 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 113 شركة مقابل تراجع 37 في حين لم تتغير أسعار 40.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.820 مليون جنيه، منها 26.032 مليون جنيه للمؤسسات، و 12.788 مليون جنيه للأفراد.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 13.232 مليون جنيه، منها 6.989 مليون جنيه للأفراد، و 6.242 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 25.587 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 26.386مليون جنيه، مقابل 798.703 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم مصر الوطنية للصلب- عتاقة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 13.08%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 9.49%، ثم سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 8.77%.

بينما تصدر سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.90%، تلاه سهم لاستصلاح الاراضي بنسبة 7.26% ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 4.19%.