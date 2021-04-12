دراية المالية ترفع حصتها في دلتا للإنشاء إلى 5.27%

رنا ممدوح _ رفعت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال شركة دلتا للإنشاء والتعمير من 4.97% إلى 5.27%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية استحوذت على عدد 84.815 ألف سهم من أسهمها مقابل 1.427 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 16.83جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

كانت شركة دراية المالية قامت في 11 إبريل الجاري بخفض حصتها في رأسمال دلتا للإنشاء من 5.007% إلى 4.97% ببيع 40.2 ألف سهم، بقيمة إجمالية 639.809 ألف جنيه.

الجدير بالذكر، أن المساهم على مصطفى محمد علبة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 59.663%، يليه أمين مصطفى محمد أمين عليوة بنسبة 6.002%، ثم دراية المالية بنسبة 5.27%.