وول ستريت تفتح منخفضة والتركيز على الأرباح والبيانات

_ انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الاثنين، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن مستويات قياسية، إذ يتأهب المستثمرون لبدء موسم الأرباح وصدور تقرير رئيسي للتضخم هذا الأسبوع. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 33775.06 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 4124.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة إلى 13854.44 نقطة.

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