مال وأعمال

وول ستريت تفتح منخفضة والتركيز على الأرباح والبيانات

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  _ انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الاثنين، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن مستويات قياسية، إذ يتأهب المستثمرون لبدء موسم الأرباح وصدور تقرير رئيسي للتضخم هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 33775.06 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 4124.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة إلى 13854.44 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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