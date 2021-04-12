إمكان مصر توقع عقد تمويل عقاري مع بنك أبوظبي الأول لمشروع البروچ بالشروق

بكر بهجت – وقعت شركة “إمكان- مصر” بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول- مصر لتوفير التمويلات العقارية لعملاء مشروعها “البروچ” الذي تعمل عليه في مدينة الشروق.

وخلال الجولة التي نظمتها الشركة في المشروع اليوم، قال عبد الله النقراشي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الاتفاق مع بنك أبوظبي الأول- مصر يتضمن تقديم تمويل بنسبة تصل إلى 85% من ثمن الوحدات الأولية الجاهزة بمختلف أنواعها، بأبسط الإجراءات الممكنة وبسعر فائدة تنافسي، وبحد أقصى 15 مليون جنيه يتم سدادها على أطول فترة سداد يشهدها السوق العقاري المصري تصل إلى 15 عاماً.

وأضاف أن مشروع البروچ يقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار جنيه.

وأشار النقراشي إلى أن السوق العقارية من المتوقع أن تشهد مزيداً من الاستقرار والنمو خلال النصف الأول من 2021، وذلك بفضل الحلول المبتكرة التي بدأت شركات التطوير العقاري في تقديمها لتخطي عقبة تأجيل قرارات الشراء لدى بعض الراغبين في تملك وحدات سكنية أو إدارية.

وتتبع شركة إمكان مصر مجموعة أبوظبي كابيتال ADCG التي تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تزيد عن 30 مليون متر مربع في مختلف دول العالم في أربع قارات.

ومن جانبه، كشف محمد فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، أن التعاقد يمنح فرصة تجديد الإقراض للعملاء الراغبين في التقدم بطلبات عمل تشطيبات تزيد عن التشطيبات المتعاقد عليها مع الشركة.

وأضاف أن تمويل التشطيب الذي يمنحه البنك يصل إلى 40% من القيمة السوقية للوحدة التي تم تسليمها، أو الوحدات الجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين المهتمين بمد ائتمانهم لفترات تزيد عما تمنحه الشركة.