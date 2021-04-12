سعر الدولار يستقر عند 15.73 جنيه للبيع

هبة عبد الله – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في مجموعة واسعة من البنوك الكبرى، فيما سجل تراجعا لدى عدد محدود من المصارف.

وسجل متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري 15.6372 جنيه للشراء و15.7367 جنيه للبيع، اليوم، مقابل 15.6364 جنيه للشراء و15.7358 جنيه للبيع أمس الأحد.

وشهدت سوق الصرف أمس الأحد تراجعا لسعر الدولار أمام الجنيه في مجموعة واسعة من البنوك، تراوح بين قرش واحد إلى 3 قروش.

وعلى صعيد شاشات أسعار العملة الخضراء بالبنوك، استقر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند ذات المستويات المسجلة بالأمس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، والعربي الإفريقي الدولي وHSBC وعوده- مصر عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع .

كما استقر الدولار ببنك الإسكندرية عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما ظل الدولار ثابتا في بنكي QNB- الأهلي عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 للبيع.

فيما تراجع الدولار ببنك كريدي أجريكول قرشين إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع أمس الأحد.