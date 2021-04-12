البنك الأهلي يحقق 30.6 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب خلال العام المالي الماضي

17.5 مليار جنيه ضرائب .. و1.43 مليار جنيه توزيعات أرباح

دوت الخليج – اعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

وحقق البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2019/2020 أرباحا قبل خصم الضرائب قدرها 30.6 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 13.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، حيث سدد البنك 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

وتخطى إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي حاجز تريليوني جنيه في يونيو 2020، و2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 مقارنة بـنحو 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه في غضون 21 شهرا.

وكشف البنك في بيان اليوم، عن ارتفاع حقوق الملكية إلى نحو 130مليار جنيه في مارس 2021 مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.