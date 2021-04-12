البنك الأهلي يقفز بمستخدمي الإنترنت البنكي إلى 5.6 مليون عميل بنهاية مارس

دوت الخليج – نجح البنك الأهلي المصري في استقطاب نحو 1.4 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي “الأهلي نت ” خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو.

وقال البنك الحكومي، في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها وصل إلى 2.7 مليون عميل في يونيو 2020، مقابل 1.3 مليون عميل في يونيو 2019.

وذكر البنك أنه خلال 9 أشهر فقط تخطى عدد عملاء الأهلي نت 5.6 مليون عميل، وذلك بنهاية مارس 2021، تشكل نسبة 62 % من إجمالي عملاء الودائع.

وأكد أن تطور أعداد مستخدمي الخدمات الرقمية جاء في ضوء أولويات البنك لتقديم خدمات أفضل، وسعيا للاستمرار في تفعيل الشمول المالي وتعزيز استراتيجية الخدمات المصرفية الرقمية، وخاصة في ظل ضرورة الحفاظ على معايير الصحة العامة وتقليل الزحام داخل صالات فروع البنك لتجنب تداعيات فيروس كورونا.

وكشف البنك الحكومي عن ارتفاع عدد محافظ الفون كاش – المحفظة الإلكترونية – إلى نحو 1.7 مليون عميل في يونيو 2020، و1.8 مليون عميل في مارس 2021.