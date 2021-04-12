مال وأعمال

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بحلول شهر رمضان

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دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين والشعوب العربية والإسلامية كافة بالخير واليمن والبركات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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