البنك الأهلي يؤكد استمرار دعمه لمنتخب سلاح السيف الفائز ببطولة العالم للشباب

دوت الخليج – اقتنص منتخب مصر للشباب في سلاح السيف المركز الأول في بطولة العالم للشباب والناشئين، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري، وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر والعرب وإفريقيا بمنافسات الفرق.

ونجح منتخب الشباب المصري المُصنف رقم 5 عالميًا في الفوز على نظيره الروسي المصنف رقم 3 عالميا في المباراة النهائية، وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم 1 عالميًا وبطل العالم، في مباراة قوية.

كما توج منتخب شباب سلاح سيف المبارزة بالميدالية البرونزية في ذات البطولة، إضافة الى حصول اللاعب محمد ياسين على فضية سلاح المبارزة واللاعب محمد السيد سامي على برونزية ذات السلاح، واللاعب أدهم معتز على برونزية سلاح السيف في البطولة تحت 20 عاما.

ووجه هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الشكر للاعبين ومسئولي الجهاز الفني والإداري للمنتخب على ما حققوه من إنجاز لمصر خلال بطولة العالم.

وحث عكاشة لاعبي المنتخب على بذل المزيد من الجهد لاستمرار في تحقيق مثل تلك النتائج، مؤكدا استمرار البنك في تقديم هذا الدعم للمنتخب سعيا لاستمرار تحقيق أفضل نتائج على الصعيد العالمي.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، إن رعاية البنك لاتحاد السلاح تأتي ضمن برامج الرعاية التي يقدمها البنك لدعم الرياضة في مصر، والذي يتم من خلال الدراسات التي يجريها المختصون بالملف الرياضي في البنك لمتابعة وتقييم معدلات أداء اللاعبين والفرق الرياضية، وهو ما شجع البنك على توفير جميع سبل الدعم والرعاية للمنتخب ولاعبيه حتى تحقيق هذا الإنجاز.

ووجه عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الشكر للبنك الأهلي المصري على دعمه الدائم وتوفير البنك كل سبل الرعاية الفنية والمالية والبشرية للمنتخبات ولاعبيها.

وأكد الحسيني حرص اللاعبين وإدارة الاتحاد على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات الإقليمية والدولية كافة.