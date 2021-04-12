البنك الأهلي يرفع عدد ماكينات ATM إلى 4953 ونقاط البيع حتى 214 ألفا

دوت الخليج – كشف بيان نتائج أعمال البنك الأهلي المصري، خلال العام المالي 2019/2020، عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي ATM إلى نحو 4712 ماكينة في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 615 ماكينة عن يونيو السابق له.

وأشار البنك الأهلي في بيان اليوم الاثنين، أن عدد ماكينات الصراف الآلي ارتفع إلى 4953 في مارس 2021.

وأضاف أن عدد ماكينات نقاط البيع POS ارتفع في يونيو 2020 عن 120 ألف ماكينة، بينما وصل في مارس 2021 إلى أكثر من 214 ألف ماكينة.

وأطلق البنك الأهلي المصري، أول وحدة مصرفية متنقلة في مصر والشرق الأوسط ليتيح مرونة تامة في الانتقال بين الأماكن التي يستهدفها البنك وتوسيع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخدمة أكبر عدد من العملاء في فترات زمنية قصيرة.

وأضاف البيان أن البنك الأهلي أتاح 29 ماكينة صراف آلي لعملائه من ذوي الهمم، مؤكدا أنه يخطط لتوفير تلك الماكينات في فروعه كافة.

وعلى صعيد التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه، استطاع البنك افتتاح 34 فرعا جديدا بالإضافة لعدد 7 فروع خدمة إلكترونية لتصل إجمالي شبكة الفروع في يونيو 2020 إلى 517 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وكشف عن زيادة شبكة الفروع وقنوات التوزيع في الفترة من يونيو 2020 إلى مارس 2021 لتصل إلى 553 فرعا منهم 23 فرع خدمة إلكترونية.