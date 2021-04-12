البنك الأهلي يستحوذ على 35.2% من سوق التمويل بمحفظة 935 مليار جنيه

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دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المصري منح حدود ائتمانية بقيمة 1.57 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.
وذكر البنك الحكومي، في بيان نتائج الأعمال والمؤشرات عن الفترة من يونيو 2020 إلى مارس 2021، أنه منح حدود ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه لعدد 1000 عميل لدعم قطاع الصناعة.
وأوضح أن الحدود الائتمانية الممنوحة تأتي في إطار أولويات البنك لمساندة جهود تنشيط الاقتصاد القومي، وتطبيقا للمبادرات التمويلية المختلفة للبنك المركزي المصري.
وعلى الصعيد المالي، كشف البنك الأهلي عن ارتفاع محفظة القروض بمعدل 33% خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 721مليار جنيه في يونيو 2020، مقابل نحو 542 مليار جنيه في يونيو 2019.
ولفت إلى زيادة المحفظة لتصل إلى 935 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، ليستحوذ على حصة سوقية 35.2% من سوق التمويل.
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