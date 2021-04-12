البنك الأهلي: 91 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 52% منها في الصعيد

دوت الخليج – ارتفعت محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، إلى 91 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2021، وبلغ عدد المستفيدين منها 86.4 ألف عميل.

وأوضح البنك في بيان اليوم الاثنين، أن حجم محفظة تمويلا القطاع بلغ نحو 77 مليار جنيه لصالح أكثر من 79.6 ألف عميل جنيه في يونيو 2020، فيما بلغت 58 مليار جنيه لصالح 71 ألف عميل في يونيو 2019.

وقال إن 52% من محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتكز بمنطقة الصعيد بينما تمثل القاهرة 16%، فيما تصل منطقة القناة وسيناء إلى 10% ومنطقة الوجه البحري 4%.

وأكد البنك الحكومي أهمية تنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

وفي سياق متصل، كشف البنك الأهلي عن وصول محفظة تمويل الشركات الكبرى 714 مليار جنيه بنهاية مارس المنصرم.

وأشار إلى أن محفظة الشركات الكبرى زادت بقيمة 131 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 542 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 33%.

وعلى صعيد الديون غير المنتظمة، كشف للبنك عن إجراء تسويات لعدد 1144عميل غير منتظم بلغت مديونياتهم 10 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.

وأضاف أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بلغت 1.4% في يونيو 2020 مقارنة بنحو 1.6% في العام السابق له.