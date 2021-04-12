ودائع عملاء البنك الأهلي تصل إلى تريليوني جنيه في مارس بحصة سوقية 35.5%

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المصري وصول ودائع العملاء إلى تريليوني جنيه، بنسبة 35.5% من الحصة السوقية في مارس 2021.

وأوضح البنك، في بيان، أن ودائع العملاء نمت 400 مليار جنيه عن يونيو 2020 حين وصلت إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 425 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2019.

وأشار إلى أن عدد عملاء البنك الأهلي تجاوز 16.5 مليون عميل في مارس 2021 بزيادة نحو مليوني عميل عن يونيو 2020، وبمتوسط 8000 عميل جديد يوميا من مختلف انحاء الجمهورية.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 102 مليار جنيه في يونيو 2020 بزيادة قدرها 29 مليار جنيه بمعدل نمو 40% عن العام السابق، محققة طفرة وصلت إلى 129.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

كما منح البنك قروضا بقيمة 10 مليارات جنيه لعدد 94.3 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وفي مجال المسئولية المجتمعية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم.

وبلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/ 2020 نحو 2.6 مليار جنيه، ليتجاوز إجمالي مساهمات البنك في هذا الملف 8 مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة ، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وحصل البنك على العديد من الجوائز منها أفضل بنك في مصر من EMEA Finance، وبنك العام في مصر من The Banker، وأفضل بنك على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في برامج وخدمة الحوالات الإلكترونية من الوكلاء والأفضل في التجزئة المصرفية من The Asian Banker.

كما حصل على جائزة البنك الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020 لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا والاكثر أمانا في مصرمن Global finance وذات الجائزة إضافة إلى جائزتي أفضل موقع إلكتروني والأفضل في المسئولية المجتمعية من Global Business Outlook، والبنك الأول في السوق المصرفية المصرية في القروض المشتركة لعام 2019 (النصف الاول لعام 2020 ) Bloomberg.

وحصد أيضّا جائزة الأفضل في الخدمات الرقمية والتجزئة المصرفية في مصر لعام 2019، وأفضل خدمات رقمية وافضل علامة تجارية، وأفضل موقع إلكتروني مصرفي والأفضل في إدارة الازمة وفي المسئولية المجتمعية من Global Brands، والأفضل في الحملات الإعلانية والبنك يتصدر مؤشر أفضل علامة تجارية في مصر.