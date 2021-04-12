المركز المالي للبنك الأهلي يتخطى 2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس.. نتائج الأعمال كاملة

دوت الخليج – اعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

وتخطى إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي حاجز تريليوني جنيه في يونيو 2020، و2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 مقارنة بـنحو 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه في غضون 21 شهرا.

وكشف البنك في بيان اليوم، عن ارتفاع حقوق الملكية إلى نحو 130 مليار جنيه في مارس 2021 مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.

وحقق البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2019/2020 أرباحا قبل خصم الضرائب قدرها 30.6 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 13.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، حيث سدد البنك 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

كما أعلن البنك الأهلي وصول ودائع العملاء إلى تريليوني جنيه، بنسبة 35.5% من الحصة السوقية في مارس 2021.

طالع أيضًا:

البنك الأهلي يقفز بمستخدمي الإنترنت البنكي إلى 5.6 مليون عميل بنهاية مارس

البنك الأهلي يرفع عدد ماكينات ATM إلى 4953 ونقاط البيع حتى 214 ألفا

البنك الأهلي يستحوذ على 35.2% من سوق التمويل بمحفظة 935 مليار جنيه

البنك الأهلي: 91 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 52% منها في الصعيد

ودائع عملاء البنك الأهلي تصل إلى تريليوني جنيه في مارس بحصة سوقية 35.5%