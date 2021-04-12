بنك مصر يحقق 24 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب خلال العام المالي السابق بزيادة 40%

دوت الخليج – اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020.

حقق بنك مصر أرباحا قبل الضرائب قدرها 24 مليار جنيه، بمعدل نمو 40% مع سداد 13 مليار جنيه للضرائب ليصل صافي الربح إلى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.

وتخطى إجمالي المركز المالي حاجز التريليون جنيه ووصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%.

وارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%.

وبحسب بيان لبنك مصر، فقد جرت تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه.

كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%.

وحققت محفظة الاستثمارات المالية نموا قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة بـ 385 مليار جنيه في العام السابق.

كما شهدت ودائع العملاء نموا بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 محققة بذلك معدل نمو 24%؛ نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% وودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%.

وأشار البيان إلى أن البنك طبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية، اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.