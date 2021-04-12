بنك مصر يرفع قروض التجزئة إلى 47.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020

دوت الخليج – بلغت محفظة التجزئة المصرفية لبنك مصر، بنوعيها النمطي والإسلامي، نحو 47.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، مقابل 31.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، بزيادة نحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.1%.

وذكر البنك الحكومي، في بيان نتائج الأعمال عن العام المنتهي في 30 يونيو 2020، فقد تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 21.212 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce) إلى ما يزيد عن 21.8 مليار جنيه سنوياً.

ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية، بحسب البيان.