تحويل 98.5 مليار جنيه مرتبات للقطاعين العام والخاص سنويا عن طريق بنك مصر

دوت الخليج – بلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام والخاص المتعاقد على منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) 1443 شركة، بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة، وما يزيد عن 62 ألف حساب، بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.

وبحسب بيان نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في يونيو 2020، فإن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.64 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة.

كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها عن طريق البنك.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet، والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في يونيو 2020.

وعلى صعيد التوسع الجغرافي، فقد افتتح بنك مصر مؤخرا عدد من الفروع ليصبح بذلك صاحب أكبر شبكة فروع بأكثر من 700 فرع ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كما يسجل بنك مصر تواجدا عالميا وإقليميا في الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو).

ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع في قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل/ فرع وغيرها، وذلك من خلال التواجد في الصومال “مقديشو” وكينيا “نيروبي”، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.