بنك مصر يرفع محفظة الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.4 مليار جنيه

دوت الخليج – أعلن بنك مصر ارتفاع محفظة الصيرفة الإسلامية، المباشرة وغير المباشرة، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 4 مليارات جنيه في يونيو 2020، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 145.3%.

كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه بمعدل نمو 97.6%.

وطرح بنك مصر خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وبلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها 0.7 مليار جنيه عن العام السابق.