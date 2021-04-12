بنك مصر: 37.7 مليار جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2020

دوت الخليج- بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بنوعيها النمطي والإسلامي، نحو 37.7 مليار جنيه، (منها 30 مليار جنيه مباشر) في يونيو 2020 مقابل 23.9 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها 13.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 57.6%.

وذكر البنك الحكومي، في بيان نتائج الأعمال عن العام المنتهي في يونيو 2020، فقد بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في يونيو 2020 مقابل 121 ألفا في يونيو 2019، بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%.

ويشارك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك”؛ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم إصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020.

وجرى إطلاق أولى الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة، وتحت مظلة خدمات بنك مصر إكسبريس الإلكترونية “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – إكسبريس”، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 4000 عميل إلى نحو 4.5 مليار جنيه منذ إطلاقه في أكتوبر 2020.

كما أنفق بنك مصر نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2020.

وحصد البنك نحو 50 جائزة ومركز متقدم من المؤسسات الدولية الكبرى.