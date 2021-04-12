بنك مصر يرفع محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة 15.5% إلى 24.1 مليار جنيه

دوت الخليج – ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة، بنوعيها النمطي والإسلامي، لنحو 179.3 مليار جنيه (منها نحو 133.2 مليار جنيه مباشر) في يونيو 2020، مقابل 155.2 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.5%.

وذكر بيان نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في يونيو 2020 أن بنك مصر انتهى، خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، من ترتيب وتمويل والمشاركة في 9 عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، والمقاولات، والبترول والغاز، ومواد البناء والخدمات المالية).

وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 6.2 مليار جنيه وذلك في قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبا .

كما يسعى البنك حاليا لإتمام 25 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، والنقل البري والمواصلات، والبترول والغاز، والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والمقاولات، والتعليم، والسياحة… وغيرها)، وتبلغ قيمتها حوالي 120.32 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 28.21 مليار جنيه تقريبا.

ويسعى البنك أيضًا لإتمام 7 عمليات تمويلية كبرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، والمقاولات)، وتبلغ قيمتها 17.6 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 7.9 مليار جنيه تقريبا.