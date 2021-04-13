الدولار يصعد مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وبيتكوين قرب أعلى مستوياتها

– ارتفع الدولار عن قاع قرابة ثلاثة أسابيع مقابل العملات المنافسة الرئيسية يوم الثلاثاء، مدعوما بارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

كان الدولار قد عاود التراجع شأنه شأن عائدات السندات الأمريكية هذا الشهر بعد ارتفاع إلى قمة عدة أشهر بدعم توقعات بأن التحفيز المالي الضخم إلى جانب استمرار التيسير النقدي سيحفزان نموا اقتصاديا أسرع في الولايات المتحدة يرفعان التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.281 في جلسة التعاملات الآسيوية، ليبتعد عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الخميس عند 91.995، والذي كان الأدنى منذ 23 مارس. وكان قد صعد إلى قمة نحو خمسة أشهر عند 93.439 في آخر أيام مارس آذار.

صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو نقطتي أساس إلى 1.6926 بالمئة يوم الثلاثاء، لكنها لا تزال متداولة عند ما يقل كثيرا عن مستوى 1.7760 بالمئة الذي بلغته في 30 مارس، والذي كان الأعلى في أكثر من عام.

ومقابل اليورو، زاد الدولار 0.2 بالمئة يوم الثلاثاء إلى مستوى 1.18890 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.3 بالمئة إلى 109.73 ين بعد النزول إلى ما دون مستوى 109 في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 25 مارس.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.75990 دولار، في حين نزل الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.37305 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين قليلا إلى 60 ألفا و369.01 دولار، لتكون أكثر قربا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 61 ألفا و781.83 دولار التي بلغتها قبل شهر.