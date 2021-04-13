فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة يتراجع إلى 21.3 مليار دولار في مارس

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_ خلصت حسابات أجرتها اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية اليوم إلى أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 21.37 مليار دولار في مارس انخفاضا من 23.01 مليار دولار في فبراير.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الشهر الماضي إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الصين فيما يتعلق بالخلافات حول التجارة، وحث نظيره الصيني على الالتزام بالقواعد الدولية.
يتزايد التوتر التجاري بين البلدين مع تعهد الصين باتخاذ خطوات لدعم حقوق ومصالح شركاتها بعد أن وضعت الولايات المتحدة كيانات صينية للحوسبة الفائقة على قائمة اقتصادية سوداء.
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