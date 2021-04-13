الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع 8.8% خلال فبراير

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– أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع 8.8 بالمئة على أساس سنوي خلال فبراير، وهو ما يتماشى مع التوقعات ويشير إلى نموه للشهر التاسع على التوالي بعد أن تضرر العام الماضي نتيجة إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.
وقال معهد الإحصاءات التركي، إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم وعوامل موسمية ارتفع على أساس شهري 0.1 بالمئة في فبراير. وتوقع استطلاع لرويترز نموا سنويا 8.9 بالمئة.
وأوقفت العديد من المصانع التركية العمليات قبل عام، وذلك بُعيد تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. ونزل الإنتاج 31.4 بالمئة في أبريل و19.9 بالمئة في مايو قبل أن يبدأ التعافي في يونيو.
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