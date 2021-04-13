وزير الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه شرب وخزان سعة 20 ألف م3 بمدينة أكتوبر الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشغيل مشروعي محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة 20 ألف م3، لتغذية مناطق الـ800 فدان والمنطقة الصناعية والميناء الجاف بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروعين يسهمان في انتظام ضغوط مياه الشرب وزيادتها للمستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الـ800 فدان، لافتاً إلى المنطقة تضم ما يقرب من 47 ألف وحدة سكنية بسكن كل المصريين “منخفضي ومتوسطي الدخل”، بجانب مناطق مشروع إبني بيتك.

وفي هذا الإطار، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأ مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع محطة رافع المياه والخزان سعة 20 ألف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه لمنطقة الـ800 فدان، بالإضافة للمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

كما شملت زيارة مسئولى الوزارة، متابعة الأعمال الجارية بالطريق الستيني شرق الواحة حيث يبلغ طوله 3.4 كم، وبتكلفة تصل لـ67 مليون جنيه، كما تفقدوا أعمال رصف طريق شمال المطار والمؤدي لمشروعات إسكان “سكن كل المصريين” والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

وأشاد مسئولو الوزارة بحجم الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المدينة، مطالبين باستمرار وتيرة العمل خلال شهر رمضان المعظم للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.