البورصة تتراجع 0.95% مستهل التعاملات والتجاري الدولي يفقد 2.1%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.95% وأغلق عند مستوى 10350 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 2.1% ليتداول عند مستوى 54.06%.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 0.48% و 0.33% على التوالي.

وسجلت تداولات البورصة 43.710 مليون جنيه، على 114 شركة من خلال 3.375 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل ارتفاع 13 في حين لم تتغير اسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 590.564 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 15.099 مليون جنيه مقابل 14.509مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 213.946 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 503.120 ألف جنيه، مقابل 289.157 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 376.6 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 540.1 الف جنيه مقابل 163.5 الف جنيه صافس بيع من الافراد.

وتصدر سهم البويات والصناعات الكيماوية- باكين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.87% يليه سهم راية القابضة للاستثمارات للمالية بنسبة 4.87% ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 4.49%.

بينما تصدر سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 16.91% تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 4.14% ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 3.36%.