مخاوف إغلاقات كورونا تهبط بمعنويات المستثمرين في ألمانيا خلال أبريل

– قال معهد زد.إي. دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا سجلت تراجعا مفاجئا في أبريل، لافتا إلى تنامي المخاوف من فرض إجراءات عزل أكثر صرامة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مما يقلص الاستهلاك الخاص.

وقال المعهد إن استطلاع المعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 70.7 نقطة وهو أول هبوط منذ نوفمبر 2020.

وجاء ذلك بالمقارنة مع 76.6 في الشهر السابق. وتوقع استطلاع لرويترز قراءة عند 79.0.

وقال اكيم فامباخ رئيس المعهد في بيان “خبراء السوق المالية أقل حماسة إلى حد ما عن الشهر السابق.. لكن مؤشر زد.إي.دبليو يظل عند مستوى مرتفع جدا وتقييم الوضع الحالي أكثر إيجابية إلى حد كبير مقارنة به في مارس”.

وارتفع مؤشر منفصل للظروف الحالية إلى -48.8 نقطة من -61.0 في الشهر السابق. وكانت التوقعات بتسجيل -53.0 نقطة.

وقال فامباخ “المخاوف من إغلاق أكثر صرامة قادت لتراجع التوقعات حيال الاستهلاك الخاص، ومع ذلك فإن التوقعات بشأن صادرات ألمانيا أفضل من الشهر السابق”.