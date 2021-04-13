هشام توفيق: بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية بالجيزة

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

وأوضح الوزير في بيان، أن عدد محطات الشحن المستهدف يبلغ نحو 3000 محطة مزدوجة، وذلك في إطار رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يتوقع بدء إنتاج السيارة “نصر E70” الكهربائية بالكامل في منتصف عام 2022، مشيرا إلى أن اللجنة ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال والمحافظات الأربع وشركة إنفينيتي وجمعية مالكي وسائقي التاكسي الأبيض.

وأضاف الوزير، أنه يمكن شحن السيارة الكهربائية بشواحن متباينة السرعات، أبطأها الشواحن المنزلية بقدرة 2.3 كيلو وات ساعة والتي يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أى تجهيزات كهربائية، وأخرى بقدرة 7.3 كيلووات ساعة تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء ( 30-40 أمبير) وثمنها حوالي 5 آلاف جنيه، والأخيرة قادرة على شحن كامل البطارية في (6-7 ساعات (، وتتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة E70 السير لمسافة 400 كيلو متر.

أما النوع الثاني من الشواحن، والذي يتم استخدامه في أغلب المحطات العامة في العالم سرعته 22 كيلو وات ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E70 في أربع ساعات..

وأخيرًا فإن النوع الثالث من الشواحن يكون بسرعة تتعدى الـ50 كيلو وات ساعة على التيار المباشر DC ، بخلاف النوعين الأول والثاني اللذان يعتمدان على التيار المتردد AC، وهذا النوع قادر على شحن كامل البطارية في 30-40 دقيقة، ويتم استخدامه فقط في حال الطوارئ داخل المدن أو على الطرق السريعة نظرًا لنواحي فنية، حيث يؤدي استمرار استخدامه لتقليل عمر البطارية على المدى الطويل، كما أن تكلفة الشحن تكون 2-3 ضعف التكلفة للنوع الأول/الثاني.

جدير بالذكر أن التكلفة التشغيلية للسيارة E70 على مدى 300 ألف كيلومتر توفر ما يقارب الـ200 ألف جنيه عن السيارة المسيرة بالبنزين 92.