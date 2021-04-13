مال وأعمال

وزير الزراعة يعلن موافقة جنوب السودان على استيراد الدواجن المصرية ومنتجاتها

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح اسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية وأيضا تعميق التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان، وافق رياك ماشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر.

جاء ذلك بعد أن قام القصير باستعراض الانجازات التي حققتها مصر في مجال الثروة الداجنة والتي أسفرت على اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لعدد 14 منطقة خالية من انفلونزا الطيور في مصر وجاري اعتماد 16 منشأة اخرى جديدة، ووصول مصر إلى الإكتفاء الذاتي من الدواجن وبدء التصدير للخارج وهو الأمر الذي عززته وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان عقب زيارتها الأخيرة لمصر.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى دولة جنوب السودان لبحث وزيادة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في جنوب السودان، وخلال الزيارة قام القصير بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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