موانئ دبي العالمية تطلب 210 ملايين دولار تعويضا من جيبوتي

– كشفت وثائق أطلعت عليها ، إن موانئ دبي العالمية، أكبر شركة مشغلة للموانئ في العالم، تطلب تعويضات بقيمة 210.2 مليون دولار من جيبوتي على خلفية نزاع قانوني قائم بشأن حقوق امتياز ميناء.

وثمة نزاع بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي منذ 2012 بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه الواقعة على القرن الأفريقي على طرق تجارة مهمة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وكانت حكومة جيبوتي نزعت المحطة من موانئ دبي العالمية التي تسيطر عليها حكومة دبي في 2018.

وسبق وأن قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.