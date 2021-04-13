البورصة تتراجع 1.38% ختام التعاملات و20 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أول جلسات شهر رمضان الكريم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.38% وأغلق عند مستوى 10305 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 2.19% وأغلق عند مستوى 54.01 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 2.4% و 1.97% على الترتيب.

وسجلت البورصة تداولات 995.989 مليون جنيه، على 186 شركة من خلال 33.282 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 123 شركة مقابل ارتفاع 20 بينما لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 136.015 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 138.251 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 111.798 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 119.358 مليون جنيه مقابل 7.560 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 24.216 مليون جنيه، منها 16.914 مليون جنيه للمؤسسات، و 7.302 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية – اموك قائمة الأكثر ارتفاعا 15.07% تلاه سهم بيراميدز للفنادق والقري السياحية بنسبة 7.79%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 2.96%.

في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.27% تلاه سهم سبيد ميديكال بنسبة 8.99% ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.44%.