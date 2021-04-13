أوبك ترفع توقعات الطلب على النفط في 2021 بدعم آمال انحسار الجائحة

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_ رفعت أوبك اليوم توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة، مما يدعم جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب سرتفع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021، يما يعادل 6.6 بالمئة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
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