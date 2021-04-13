بنك مصر يمنح تمويل إسلامي بمبلغ 1.1 مليار جنيه لشركة إنرشيا للتنمية العقارية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية لمنح الشركة تمويل إسلامي متوسط الأجل بصيغة المضاربة بمبلغ 1.1 مليار جنيه والذي سيتم ضخه بمشروع چيفيرا بالساحل الشمالي ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالمشروع بتسهيل يمتد لمدة 8 سنوات ونصف، بحسب بيان للشركة.

ويأتي التوقيع تأكيدا لما نقلته نشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أمس، عن مصادر مطلعة أنه سيتم توقيع عقد التمويل بين بنك مصر وشركة إنرشيا للتنمية العقارية، تستهدف الشركة من خلاله تمويل المرحلة الرابعة من مشروع جيفيرا بالساحل الشمالي.

وقال عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “يحرص بنك مصر على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاقتصادية المختلفة بما يعمل على الرواج الاقتصادي وخلق فرص عمل ورفع معدلات النمو.

وأضاف أن قيام البنك بمنح هذا التمويل، يأتي حرصا على مساندة القطاعات المختلفة وتماشيا مع توجهات الدولة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لتعزيز رواجها، كما انه يعكس قدرة البنك في ترتيب وإدارة مثل هذا النوع من التمويلات الائتمانية.”

ويقام مشروع چيفيرا، على مساحة 5.5 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 66 مليار جنيه لإنشاء ما يقارب من 12 ألف الى 14 ألف وحدة ويشمل خدمات متنوعة منها طبيه وتعليمية وترفيهية، وبدأت الشركة الإنشاءات في المشروع خلال عام 2017.

وقال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفي المصرى والتي تساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري الخاص في ظل الحركة المستمرة للسوق العقاري ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصري.

وأضاف أن القرارات التي اتخذتها لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة الاخيرة شجعت المُطور على التوجه الى الاقتراض من البنوك بهدف تسريع وتيرة العمل وضخ السيولة اللازمة في المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات.

وقال المهندس حسين رفاعي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للهندسة والتجارة ، إن القرض هو ترجمة حقيقية لواقع العلاقات الطيبة بين الجهاز المصرفي بشكل عام وشركات التطوير العقارى بما يطرح مزيد من الثقة فى القطاع الذى يشهد نموا مستمرا بفضل خطط الدولة المصرية للتنمية العقارية، وايضا كنتيجة مباشرة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة المصرية.

وتمتلك شركة إنرشيا مشروع چيفيرا بالساحل الشمالي، چي-كريبز بالجونة، چولز وويست هيلز وسوليا وبريكس في القاهرة، ڤيراندا بسهل حشيش، وميدي بوينت المشروع الطبي الأول للشركة في مدينة الشيخ زايد.