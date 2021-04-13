ستاندرد آند بورز 500 يستقر بعد بيانات التضخم الأمريكية

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– فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر يوم الثلاثاء، إذ أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس بأسرع وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، في حين نزل سهم جونسون آند جونسون بعد أن أوصت هيئات اتحادية صحية بتعليق استخدام لقاحها لكوفيد-19.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 2.11 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 4130.10 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسدام المجمع 52.45 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 13902 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.24 نقطة، أو 0.07 بالمة، إلى 33721.16 نقطة.
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