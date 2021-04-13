مؤشر البحرين ينجو وحيدا من تراجعات أسواق الخليج بأولى جلسات رمضان

فهد حسين – خيم الأداء السلبي على مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بختام أولى جلسات شهر رمضان اليوم الثلاثاء، وسط تراجع السيولة وأحجام التداولات التي تراجعت بالقطاعات الرئيسية، إلا أن بورصة البحرين كانت الناجي الوحيد بارتفاع هامشي لمؤشرها العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية 0.7%، بعد أن فقد 69.34 نقطة هبط بهم إلى مستوى 9,838.28 نقطة، وسط تداولات بقيمة 6.76 مليار ريال على 254.2 مليون سهم.

وسيطر الأداء السلبي على معظم قطاعات السوق، ليهبط قطاع الاتصالات 1.32%، ويليه البنوك منخفضا 0.94%، كما تراجع قطاع الطاقة 0.59%، فيما لم يظهر سوى 3 قطاعات أداء إيجابيا بقيادة قطاع الأدوية الذي ارتفع 1.59%، تلاه الخدمات الاستهلاكية صاعدا 0.48%.

وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، بتراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.43% و0.68% على التوالي، وارتفاع مؤشرا “رئيسي 50” والرئيسي بنحو 0.16% و0.39% بالترتيب، بعد تداولات بقيمة 37.92 مليون دينار على 225.03 مليون سهم.

وعلى نفس المنوال تباين أداء قطاعات السوق أيضا بارتفاع مؤشرات 5 قطاعات تصدرها التأمين صاعدا 1.65%، فيما تراجعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى بقيادة الخدمات الاستهلاكية الذي هبط 0.99%.

وخيم التراجع على مؤشري أسواق المال الإماراتية، ليهبط سوق أبوظبي المالي 1.19% مستقرا عند مستوى 6019.44 نقطة بختام التداولات، وينخفض سوق دبي المالي 0.79% بعد خسارة 20.45 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 2565.96 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي المالي 1.59 مليار درهم تداولت على 183.41 مليون سهما، مقابل 171.88 مليون درهم تداولت على 102.77 مليون سهم عبر 1675 صفقة في سوق دبي المالي.

وفي سوق دبي ارتفعت 6 قطاعات بصدارة الصناعة والخدمات بصعودهما 4.82% و2.04%، فيما تراجعت 3 قطاعات أخرى تصدرها الاتصالات هابطا 2.6% تلاه البنوك منخفضا 1.57%.

أما في سوق أبوظبي تراجعت 6 قطاعات بصدارة ابنوك الذي هبط 2.04% تلاه العقارات متراجعا 1.1%، ثم الصناعة بنسبة 0.75، فيما ارتفعت 3 قطاعات بصدارة السلع الاستهلاكية الذي صعد 0.55%، تلاه الطاقة مرتفعا 0.36% ثم 0.23%.

وبلغت خسائر سوق دبي المالي السوقية 2.139 مليار درهم بعد تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 357.398 مليار درهم من 359.537 مليارا بختام جلسة أمس الإثنين.

كما بلغت الخسائر السوقية في أبوظبي 4.146 مليار درهم بعد تراجع رأس المال السوقي بختام جلسة اليوم الثلاثاء إلى 878.455 مليار درهم من 882.601 مليارا بختام الجلسة السابقة.

ولم تخالف بورصة قطر الركب، ليتراجع مؤشرها العام 0.19% مستقرا عند النقطة 10480.83 بختام التداولات وسط سيولة بقيمة 509.02 مليون ريال تداولت على 232.40 مليون سهم.

وجاء تراجع المؤشر العام متأثرا بانخفاض 3 قطاعات تصدرها الاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية،والبضائع، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والعقارات، والنقل، ثم الصناعة.

وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم، متراجعاً 0.22% بعد خسارة 8.2 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 3717.55 نقطة، بضغط من القطاع المالي الذي هبط 0.04%، وسط ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات، بنسبة 0.91% و0.37% بالترتيب.

وبلغت السيولة المتداولة في السوق 3.66 مليون ريال تداولت على 24.4 مليون سهما.

وكان المؤشر العام لبورصة البحرين الناجي الوحيد من تراجعات أول جلسات شهر رمضان، بارتفاع 0.37%، إلى مستوى 1468.04 نقطة، رابحاً 5.47 نقطة بدعم من صعود قطاعي البنوك والصناعة، وسط سيولة بلغت 288.51 ألف دينار تداولت على 1.09 مليون سهم.