مصر تشرح تطورات ملف سد النهضة في خطابات للأمم المتحدة ومجلس الأمن

دوت الخليج – أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا، اليوم، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

واستعرض الوزير شكري آخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكداً ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أكد وزير الخارجية خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الاسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.

ووجه وزير الخارجية خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح أبعاد ملف سد النهضة كافة ومراحل التفاوض المختلفة وأخر التطورات.