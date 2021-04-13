رئيس وزراء السودان يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع ثلاثي لتقييم مفاوضات سد النهضة

دوت الخليج – دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك نظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي آبي أحمد لاجتماع ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة، التي وصلت لطريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب؛ وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا»، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في رسالة وجهها لنظيريه المصري والإثيوبي، إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا.

وجاء في الرسالة إنه من المؤسف أن تنقضي عشرة سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل.

وتابع: كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الإفريقي منذ يونيو 2020 لم تفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا في كينشاسا في الكونغو الديموقراطية التي فشلت وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الاطراف.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ، والذي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة بطريقة تقنية الفيديو.