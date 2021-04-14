مال وأعمال

الذهب يصعد بفعل ارتفاع حاد للتضخم في أمريكا وتراجع الدولار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي – تعافت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع بعد بيانات تظهر زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة عززت جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط في مواجهة التضخم ودفعت الدولار للتراجع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.77% إلى 1745.70 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1722.67 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.9% لتبلغ عند التسوية 1747.60 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد بيانات التضخم وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.0% إلى 25.35 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.54% إلى 2690.00 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس عند 2710 دولارات.

وهبط البلاتين 1.1% إلى 1156.80 دولار للأوقية.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يصعد بفعل ارتفاع حاد للتضخم في أمريكا وتراجع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا