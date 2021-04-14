الذهب يصعد بفعل ارتفاع حاد للتضخم في أمريكا وتراجع الدولار

سي إن بي سي – تعافت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع بعد بيانات تظهر زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة عززت جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط في مواجهة التضخم ودفعت الدولار للتراجع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.77% إلى 1745.70 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1722.67 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.9% لتبلغ عند التسوية 1747.60 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد بيانات التضخم وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.0% إلى 25.35 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.54% إلى 2690.00 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس عند 2710 دولارات.

وهبط البلاتين 1.1% إلى 1156.80 دولار للأوقية.