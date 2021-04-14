مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بنحو 3.6 مليون برميل

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_أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.
وطشفت بيانات المعهد، أن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل في حين زادت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ثلاثة ملايين برميل.
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