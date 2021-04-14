بيتكوين تخترق مستويات تاريخية جديدة وتتجاوز 64 ألف دولار

وكالات _ بلغت بيتكوين قمة غير مسبوقة صباح اليوم الأربعاء، فوق مستوى 64 ألف دولار، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة في يوم الطرح العام الأولي لمنصة كوينبيس.

ويعتبر إدراج أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة على مؤشر ناسداك، انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.

وارتفعت بيتكوين أكبر العملات المشفرة، التي يتنامى قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى 5.9% اليوم.

كما بلغت منافستها الأصغر إيثريوم ذروة عند 2305 دولارات.

وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.