عاجل.. 1.1 مليار جنيه القيمة العادلة لبنك الاستثمار العربي في صفقة هيرميس – الصندوق السيادي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة في جلسته المنعقدة أمس على صفقة الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تصبح نسبة مساهمة هيرميس فيه51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي من خلال صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك له بالكامل 25%.

وأشارت إلى أن بنك الاستثمار القومي سيحتفظ بنسبة 24% وذلك بعد الزيادة في رأس المال.

وبحسب البيان، تضمنت قرارات مجلس الإدارة الموافقة على تقرير القيمة العادلة لأسهم الزيادة في رأسمال بنك الاستثمار العربي ، عملا بالمادة 44 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية، والذي أعدة المستشار المالي المستقل برايس واتر هاوس كوبرز.

وأعلن تقرير القيمة العادلة المرفق ببيان المجموعة أن نطاق القيمة السوقية العادلة للبنك في حدود 900 مليون جنيه و 1.2 مليار جنيه، وقدرت القيمة السوقية العادلة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.

وذكرت أن الهيئة قد أصدرت بشأنه خطابا يؤكد اتفاقه مع معايير التقييم المالي للمنشأت.

وفوض المجلس الرئيس التنفيذي للمجموعة لاستكمال التفاوض وإتمام الاتفاق على مستندات التعاقد وخاصة عقد الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك والتوقيع عليها نيابه عن المجموعة في أقرب فرصة.

وذكرت أن هذا التوقيع لن يترتب عليه تنفيذ الصفقة إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ واهمها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وخاصة البنك المركزي المصري المصري.

كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي أعلنا في 24 يونيو الماضي عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

نص محضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس