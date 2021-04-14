عاجل.. 1.1 مليار جنيه القيمة العادلة لبنك الاستثمار العربي في صفقة هيرميس – الصندوق السيادي

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة في جلسته المنعقدة أمس على صفقة الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تصبح نسبة مساهمة هيرميس فيه51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي من خلال صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك له بالكامل 25%.
وأشارت إلى أن بنك الاستثمار القومي سيحتفظ بنسبة 24% وذلك بعد الزيادة في رأس المال.
وبحسب البيان، تضمنت قرارات مجلس الإدارة الموافقة على تقرير القيمة العادلة لأسهم الزيادة في رأسمال بنك الاستثمار العربي ، عملا بالمادة 44 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية، والذي أعدة المستشار المالي المستقل برايس واتر هاوس كوبرز.
وأعلن تقرير القيمة العادلة المرفق ببيان المجموعة أن نطاق القيمة السوقية العادلة للبنك في حدود 900 مليون جنيه و 1.2 مليار جنيه، وقدرت القيمة السوقية العادلة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.
وذكرت أن الهيئة قد أصدرت بشأنه خطابا يؤكد اتفاقه مع معايير التقييم المالي للمنشأت.
وفوض المجلس الرئيس التنفيذي للمجموعة لاستكمال التفاوض وإتمام الاتفاق على مستندات التعاقد وخاصة عقد الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك والتوقيع عليها نيابه عن المجموعة في أقرب فرصة.
وذكرت أن هذا التوقيع لن يترتب عليه تنفيذ الصفقة إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ واهمها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وخاصة البنك المركزي المصري المصري.
كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي أعلنا في 24 يونيو الماضي عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.
نص محضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس
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